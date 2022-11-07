خسارة لـالأخضر الأوليمبي أمام سوريا

خسر المنتخب الوطني الأوليمبي أمام نظيره السوري بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا.

سير المباراة

افتتح المنتخب السوري التسجيل في المباراة عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، لتصبح النتيجة 1 – 0 لصالح نسور قاسيون.

وقبل نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول أضاف المنتخب السوري الهدف الثاني في مرمى الأخضر الأولمبي، لينتهي الشوط بتقدم سوريا بنتيجة 2 – 0.

واستطاع زياد الجهني تسجيل هدف المنتخب الوطني الأوليمبي الوحيد عند الدقيقة 59، لتنتهي المباراة بفوز سوريا بهدفين لهدف.