خسارة لـالأخضر الأوليمبي أمام سوريا

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خسر المنتخب الوطني الأوليمبي أمام نظيره السوري بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا.
افتتح المنتخب السوري التسجيل في المباراة عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، لتصبح النتيجة 1 – 0 لصالح نسور قاسيون.
وقبل نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول أضاف المنتخب السوري الهدف الثاني في مرمى الأخضر الأولمبي، لينتهي الشوط بتقدم سوريا بنتيجة 2 – 0.
واستطاع زياد الجهني تسجيل هدف المنتخب الوطني الأوليمبي الوحيد عند الدقيقة 59، لتنتهي المباراة بفوز سوريا بهدفين لهدف.