Icon

لقاء إثرائي يجمع قيادات مسك والإعلاميين Icon ريما بنت بندر: محمد بن سلمان يمتلك حسًا قياديًا استثنائيًا Icon ريما بنت بندر توجه رسالة للشباب السعودي ونصيحة للأمريكيين Icon اليوم.. انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة Icon سعودي يواجه السجن 7 سنوات في الكويت Icon تغريم 3 سعوديين مليوني راند لسرقة نباتات Icon 5 فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon الصحة توصي 5 فئات بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية Icon صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم Icon السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بنتيجة 2-1

خسارة لـالأخضر الأوليمبي أمام سوريا

2022-11-07 الساعة 1:13
خسارة لـالأخضر الأوليمبي أمام سوريا
المواطن – الرياض

مواضيع ذات علاقة

خسر المنتخب الوطني الأوليمبي أمام نظيره السوري بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا.

قد يهمّك أيضاً
Img

عطاء التعليمية تربح 70.6 مليون ريال

Img

مشاعل الشميمري: مستقبل الفضاء بالمملكة باهر

سير المباراة

افتتح المنتخب السوري التسجيل في المباراة عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، لتصبح النتيجة 1 – 0 لصالح نسور قاسيون.

وقبل نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول أضاف المنتخب السوري الهدف الثاني في مرمى الأخضر الأولمبي، لينتهي الشوط بتقدم سوريا بنتيجة 2 – 0.

واستطاع زياد الجهني تسجيل هدف المنتخب الوطني الأوليمبي الوحيد عند الدقيقة 59، لتنتهي المباراة بفوز سوريا بهدفين لهدف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فرحة وفخر بتخرج أول طيار سعودي من...
السعودية اليوم

فرحة وفخر بتخرج أول طيار سعودي من...

السعودية اليوم
مليونير يرفض دفع 8 دولارات لتويتر
تكنولوجيا

مليونير يرفض دفع 8 دولارات لتويتر

تكنولوجيا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كازاخستان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كازاخستان

السعودية اليوم
فوز صعب لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي
الرياضة

فوز صعب لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

الرياضة
التوأم السيامي البولندي في ضيافة الربيعة
السعودية اليوم

التوأم السيامي البولندي في ضيافة الربيعة

السعودية اليوم
عراقية تُقبل العلم السعودي فور وصولها المملكة
السعودية اليوم

عراقية تُقبل العلم السعودي فور وصولها المملكة

السعودية اليوم
انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق
السعودية اليوم

انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق

السعودية اليوم
تنوع بمهرجان العقيلات وأمير القصيم فخور بالنجاح
حصاد اليوم

تنوع بمهرجان العقيلات وأمير القصيم فخور بالنجاح

حصاد اليوم