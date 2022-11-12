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خسارة مانشستر سيتي تمنح آرسنال هدية

2022-11-12 الساعة 6:49
خسارة مانشستر سيتي تمنح آرسنال هدية
المواطن - الرياض

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تسببت خسارة مانشستر سيتي من فريق برينتفورد اليوم ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي، في منح آرسنال فرصة ذهبية للانفراد بصدارة الدوري، في حال فاز اليوم على نادي وولفرهامبتون.

مانشستر سيتي في الوصافة 

وكان فريق برينتفورد فاز على مان سيتي بثنائية مقابل هدف، ليتجمد رصيد مان سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب وبفارق نقطتين عن المتصدر نادي آرسنال، الذي إذا نجح في الفوز على وولفرهامبتون مساء اليوم فسوف يتسع الفارق بينه وبين مان سيتي الوصيف إلى 5 نقاط.

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مانشستر سيتي ضد برينتفورد - فيل فودين

وسجل ثنائية فريق برينتفورد، اللاعب إيفان توني، بينما سجل لفريق مان سيتي، اللاعب الإنجليزي فيل فودين.

وتُقام حاليًا 5 مواجهات في نفس التوقيت ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي وهم ” ليفربول ضد ساوثهامبتون، ليدز يونايتد ضد توتنهام هوتسبير، ويست هام يونايتد ضد ليستر سيتي، نوتنجهام فورست ضد كريستال بالاس، بورنموث ضد إيفرتون”.

مانشستر سيتي ضد برينتفورد - بيرناردو سيلفا

موعد مباراة آرسنال

وتنطلق مباراة آرسنال ضد وولفرهامبتون اليوم في تمام الـ11 إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

 

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