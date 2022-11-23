خطوات استخراج إذن إصلاح سيارة عبر أبشر

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم
أكد المرور السعودي، أنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.
يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور .. تعرف على الخطوات.
#المرور_السعودي pic.twitter.com/PXmnXeS28uقد يهمّك أيضاً
— المرور السعودي (@eMoroor) November 23, 2022
وجاءت الخطوات على النحو التالي: