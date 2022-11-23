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دون الحاجة لمراجعة المرور

خطوات استخراج إذن إصلاح سيارة عبر أبشر

2022-11-23 الساعة 8:53
خطوات استخراج إذن إصلاح سيارة عبر أبشر
المواطن - الرياض

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أكد المرور السعودي، أنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.

خطوات:

وجاءت الخطوات على النحو التالي:

  • تسجيل الدخول عن طريق أبشر من المتصفح.
  • اختيار المركبات (خدمات).
  • اختيار إدارة المركبات.
  • اختيار المركبة المعينة.
  • اختيار إصدار إذن إصلاح، والضغط على علامة تأكيد الطلب.
  • سيتم إرسال رسالة نصية من أبشر، مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح.
  • التوجه إلى الورش المعتمدة، المسجلة في تطبيق ارتح.
  • مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.

 

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