خطوات الحصول على دعم جود الإسكان بعد توفر الشروط

شرح عمار الوهيبي، المدير التنفيذي لمنصة جود الإسكان، خطوات الحصول على دعم السكن بعد توفر الشروط للمتقدم.

أكد الوهيبي، خلال لقائه ببرنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، أن عملية دعم الأسر وليس الأفراد يعتمد بشكل أساسي على الربط التقني، حيث تقوم المنصة بإجراء بحث اجتماعي للأسر المستحقة وكذلك بحث مكتبي، ويتوقف الأمر على نوعية الدعم.

وتابع: المنصة لديها 300 شريكة على مستوى المملكة، حيث يتم التحقق من هذه الأسر، ومدى احتياجها، وكذلك المنتج الإسكاني المناسب لها.

الربط التقني

أوضح مدير منصة جود، أن بيانات الأسر بالفعل مسجلة عن طريق الربط التقني الكامل مع وزارة الموارد البشرية، ووزارة الشؤون البلدية والإسكان، حيث يتم من خلال تلك البيانات تحديد القوائم الأشد احتياجًا عن طريق البحث الاجتماعي للجمعيات.

بين الوهيبي أن المنصة لا تتعامل مع المستفيد بشكل مباشر، ولكن من خلال الجمعيات الشريكة، والجمعيات هي من تقوم بالبحث الاجتماعي لتحديد الأسر المستحقة.

الخطوات

أشار مدير منصة جود، إلى أن الاسر يمكنها أيضًا التحقق من إذا كانت تستحق الدعم أم لا، وذلك من خلال الدخول على منصة جود، والضغط على خانة التأكد من استحقاقك، بإخال الهوية الوطنية ورقم الهاتف، وسيظهر بعدها إذا كانت الأسرة مستحقة الدعم أم لا.

استطرد: في حالة إذا كانت الأسرة تستحق الدعم، تتوجه إلى الجمعيات الشريكة للمنصة التي موضحة بالفعل بداخل المنصة، وهي تقوم بالبحث الاجتماعي للربط التقني السابق ذكره.