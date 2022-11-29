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خطوات تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي

2022-11-29 الساعة 8:55
خطوات تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي
المواطن - الرياض

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع استفسارات المواطنين بشأن كيفية الاعتراض على نتائج عدم الأهلية بالضمان الاجتماعي.
وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” موضحًا خطوات تقديم الاعتراض كالتالي:

خطوات الاعتراض

يتم التقديم على طلبات الاعتراض من خلال الدخول على منصة وزارة الموارد البشرية، ومن ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول وكتابة بعض المعلومات وتشمل:

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– رقم الهوية.

– إدخال كلمة السر.

– كتابة رمز التحقق.

– اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

– ثم تحديد الطلبات المتواجدة في القائمة الرئيسية.

– قم بالضغط على رمز العين المتواجد أسفل الطلب.

– ستظهر بعد ذلك حالة الأهلية التابعة للشخص المتقدم.

– ويتم بعد ذلك الاطلاع على أسباب عدم الأهلية.

– بعدها يتم الضغط على أيقونة إرفاق.

– ويتم بعد ذلك تحميل كافة مستندات الدعم التي تثبت الأهلية.

– الانتظار حتى يتم الرد على الاعتراض.

موعد الصرف

حددت وزارة الموارد البشرية أن يكون اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وعند مصادفة هذا اليوم لعطلة رسمية، فيتم الصرف في اليوم الذي يسبقه أو يليه وفقًا لما تحدده الوزارة، ووفقًا لذلك يتم صرف معاش الدفعة 11 الخاصة بشهر ديسمبر يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022.

‎وكشفت وزارة الموارد البشرية عن نتائج الأهلية بعد التحقق من بيانات المتقدمين، والتأكد من صحة المستندات المرفقة، للمسجلين الجدد، ثم تحدد الوزارة موعد صرف الدفعة المستحقة من راتب الضمان لمن حصل على موافقة لطلبه، وعادة ما يتم الإيداع في خلال أسبوع مع الدفعة المستحقة، أو تقوم الوزارة بتحديد موعد استثنائي لصرف معاش الضمان للمقبولين.

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