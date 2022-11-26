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اليوم العاشر لرحلة العودة

خطوة جديدة لمهمة أرتميس 1 على القمر

2022-11-26 الساعة 3:30
خطوة جديدة لمهمة أرتميس 1 على القمر
المواطن - متابعة

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تموضعت المركبة الفضائية أوريون في مدار قمري بعيد في اليوم العاشر من مهمة أرتميس 1 على سطح القمر.

المدار القمري

وأوضحت وكالة ناسا الأمريكية، في منشور لها، أن مراقبي الرحلة سيتولون خلال وجود أوريون في هذا المدار القمري مراقبة الأنظمة الحيوية للمركبة وسيجرون عمليات تدقيق تتعلق ببيئة الفضاء السحيق.

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وباتت هذه الكبسولة الجديدة موجودة راهناً على مسافة نحو 64 ألف كيلومتر من القمر الذي يفترض أن تنقل إليه رواد فضاء في السنوات المقبلة، للمرة الأولى منذ آخر رحلة أمريكية ضمن مهمة أبولو في العام 1972.

أهداف الرحلة

وستحتاج المركبة على هذه المسافة إلى 6 أيام على الأقل لإجراء نصف دورة حول القمر قبل بدء رحلة العودة إلى الأرض.

وترمي هذه الرحلة التجريبية الأولى، وهي غير مأهولة، إلى التأكد من أن المركبة آمنة.

تاريخ العودة

ومن المقرر أن تهبط في المحيط الهادئ في 11 ديسمبر المقبل، بعد ما يزيد قليلاً عن 25 يوماً من الرحلة.

ويحكم نجاح هذه المهمة مستقبل المهمة التالية أرتميس 2 التي ستنقل رواد فضاء حول القمر من دون هبوط، وبعدها أرتميس 3 التي ستتيح أخيراً عودة البشر إلى سطح القمر. ومن المقرر أن تتم هذه المهمات رسمياً في عامي 2024 و2025 على التوالي.

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