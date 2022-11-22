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فوز تاريخي على الأرجنتين

خلعوا الباب من الفرحة احتفالًا بفوز المنتخب السعودي

2022-11-22 الساعة 9:20
خلعوا الباب من الفرحة احتفالًا بفوز المنتخب السعودي
المواطن - الرياض

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق فرحة عارمة بفوز المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين، في أولى جولات كأس العالم 2022.

خلعوا الباب

وبحسب الفيديو المتداول، قام أحد المشجعين بخلع الباب واحتضانه من شدة الفرحة، وسط هتاف وصريخ متواصل من الحضور أمام الشاشة الصغيرة.

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وحقق المنتخب السعودي فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحوّل الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثاني.

ويعتبر الأخضر السعودي أول منتخب آسيوي يسجل هدفين على الأرجنتين في مباراة واحدة في التاريخ.

 

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