خليل البلوشي: السعودية قادرة على تخطي المكسيك

أعرب المعلق العماني خليل البلوشي عن تمنياته بتأهل منتخب السعودية إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، بالفوز على المنتخب المكسيكي اليوم.

وقال البلوشي في مقطع فيديو نُشر عبر حساب قناة “الكاس” القطرية في “تويتر”: “إذا لعب الأخضر أمام المكسيك، مثلما لعب أمام منتخبي الأرجنتين وبولندا، فهو قادر على تخطي المكسيك”.

السعودية والمكسيك

وأضاف البلوشي: “وجود الجماهير السعودية في مدرجات لوسيل، سيكون حافزًا إيجابيًّا للاعبي الأخضر من أجل تحقيق النقاط الثلاث”.

ويتواجد الأخضر قبل مواجهة المكسيك في المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، حيث إذا نجح الأخضر في الفوز على المكسيك وتعادلت الأرجنتين مع بولندا، فسوف يتأهل المنتخب السعودي متصدرًا المجموعة الثالثة لثمن نهائي المونديال.