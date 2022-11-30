خليل البلوشي: السعودية قادرة على تخطي المكسيك

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أعرب المعلق العماني خليل البلوشي عن تمنياته بتأهل منتخب السعودية إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، بالفوز على المنتخب المكسيكي اليوم.
رسالة خليل البلوشي للجماهير السعودية 🇸🇦 #كأس_العالم #قطر2022 #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/V62fvcaHKgقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
وقال البلوشي في مقطع فيديو نُشر عبر حساب قناة “الكاس” القطرية في “تويتر”: “إذا لعب الأخضر أمام المكسيك، مثلما لعب أمام منتخبي الأرجنتين وبولندا، فهو قادر على تخطي المكسيك”.
وأضاف البلوشي: “وجود الجماهير السعودية في مدرجات لوسيل، سيكون حافزًا إيجابيًّا للاعبي الأخضر من أجل تحقيق النقاط الثلاث”.
ويتواجد الأخضر قبل مواجهة المكسيك في المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، حيث إذا نجح الأخضر في الفوز على المكسيك وتعادلت الأرجنتين مع بولندا، فسوف يتأهل المنتخب السعودي متصدرًا المجموعة الثالثة لثمن نهائي المونديال.
وإذا تأهل الأخضر متصدرًا فسوف يواجه منتخب أستراليا في دور ثمن النهائي، بعد احتلال أستراليا للمركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف منتخب فرنسا المتصدر.