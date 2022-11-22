خليل البلوشي يعرض رد فعل معلقي الأرجنتين بعد ثنائية الأخضر

نشر المعلق الرياضي العُماني خليل البلوشي، رد فعل بعض معلقي الأرجنتين بعد ثنائية المنتخب السعودي في شباك راقصي التانجو اليوم خلال مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في كأس العالم في قطر.

خليل البلوشي يعلق

ونشر خليل البلوشي عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو له من مدرجات ملعب ” لوسيل” وهو يعلق على اللقاء ويُظهر في الوقت ذاته، رد فعل معلقي الأرجنتين على تأخر منتخب بلادهم أمام السعودية بنتيجة 2-1.

ومن المعروف أن البلوشي المعلق في قنوات Bein Sports القطرية، يتمتع بشعبية كبيرة بين الجماهير العربية، كما تتفاءل به أثناء تعليقه على مباريات الأندية العربية أو المنتخبات العربية.

أداء مميز من الأخضر

وفي مباراة الأرجنتين، اتسم أداء الأخضر بكونه كان مميزًا ورائعًا، ونجح في لفت الأنظار، وإيقاف سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الأرجنتيني بعد مرور 36 مباراة، لم يعرف فيها التانجو الخسارة، منذ الخسارة من البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا عام 2019.

المنتخب السعودي أبدع وأقنع بفضل جهود اللاعبين وبفضل ذكاء المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي نجحت خطته في تحجيم وتقليل خطورة منتخب الأرجنتين الهجومية، وذلك بعد أن ساهمت خطة المدرب الفرنسي في إيقاع لاعبي منتخب التانجو في مصيدة التسلل 7 مرات خلال الشوط الأول.

واعتمدت خطة رينارد على الضغط العالي بالإضافة إلى اللعب بطريقة الدفاع المتقدم، ورغم أن الأمر سلاح ذو حدين، لكن لاعبي الأرجنتين وقعوا في التسلل 7 مرات منهم إلغاء 3 أهداف بواقع هدفين لـ لاوتارو مارتينيز وهدف لـ ليونيل ميسي.

جدير بالذكر أن الأخضر فاز بثنائية لهدف، حيث سجل الثنائية كل من صالح الشهري وسالم الدوسري.

ووقف منتخب الأرجنتين عاجزًا أمام تألق الحارس محمد العويس، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.