خليل الغامدي العربي الأكثر إشهارًا للبطاقات بالمونديال

يُعد السعودي خليل الغامدي واحدًا من أبرز الحكام العرب، وشارك في نهائيات كأس العالم 2010 التي أُقيمت في جنوب إفريقيا.

خليل الغامدي بالمونديال

ويُعتبر خليل الغامدي هو الحكم العربي الأكثر إشهارًا للبطاقات خلال مواجهة واحدة ضمن نهائيات كأس العالم، بواقع 10 بطاقات منوعة، منهم 9 بطاقات صفراء، بالإضافة إلى بطاقة حمراء بشكل مباشر.

وكان خليل الغامدي قد أدار مباراة تشيلي وسويسرا ضمن منافسات المجموعة السابعة في مونديال 2010، والتي حسمها المنتخب التشيلي بهدف؛ واتسمت المواجهة بالقوة والاندفاع الهجومي، ما تسبب في إشهاره لـ10 بطاقات.

وشارك خليل الغامدي في العديد من البطولات الهامة، ومنها؛ كأس الخليج، كأس العالم للأندية، كأس آسيا، أولمبياد 2008، تصفيات كأس العالم 2010، ومونديال 2006 كحكم رابع احتياطي، بجانب مشاركته في نسخة 2010.

ونجح الغامدي في الحصول على جائزة الصافرة الذهبية لأفضل حكم ساحة عربي لعامي 2006 و2010 من مجلة الحدث الرياضي اللبنانية، ليكون الوحيد الذي توج بهذه الجائزة في مناسبتين.

الأخضر يستعد

على الجانب الآخر، يواصل الأخضر استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2022، حيث يواجه منتخب بنما الأول لكرة القدم، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن معسكره الإعدادي في أبو ظبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).