خمس مسلمي بريطانيا يلجؤون لبنوك الطعام

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريرًا بفيد بأن واحدًا من بين كل خمسة مسلمين في بريطانيا اُضطروا للجوء إلى استخدام بنوك الطعام منذ أغسطس 2021 بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكشفت الأبحاث أن أكثر من نصف المسلمين البريطانيين واجهوا بعض الصعوبات عند دفع واحد على الأقل من فواتير أسرهم، مع اضطرار 65% منهم إلى الاقتراض لإدارة الحياة.

نصف مسلمي بريطانيا فقراء

ويُعتبر نحو 50% من السكان المسلمين في بريطانيا في حالة فقر، مقارنة بـ 18% من السكان في البلاد، وفقًا لتقارير متعددة.

واستطلعت الدراسة التي تدعمها مؤسسة الزكاة الوطنية حالة أكثر من 1500 مسلم يعيشون في المملكة المتحدة حول كيفية تأثرهم بأزمة تكاليف المعيشة، ووجدوا أن 54% من المسلمين البريطانيين واجهوا صعوبة في دفع واحد على الأقل من فواتير أسرهم منذ أغسطس 2021، مع 13% أخرى يواجهون صعوبة كل شهر في نفس الفترة الزمنية.

ولإدارة هذه الصعوبات، اضطر 65% في المائة من المسلمين إلى اقتراض شكل من أشكال الديون لإدارة التكاليف والفواتير اليومية منذ أغسطس 2021، سواء كان ذلك من البطاقات البنكية أو الحصول على قروض طويل الأجل.

كما اضطر حوالي 40% من المسلمين البريطانيين إلى الاختيار بين دفع فاتورة واحدة على حساب أخرى، وذكر ثلثهم تقريبًا أنهم اضطروا إلى تفويت وجبة لتحمل دفع فواتير منازلهم.

وقال مسلمو بريطانيا إن آمالهم ضاعت وسط أزمة غلاء المعيشة وهم قلقون للغاية بشأن مستقبلهم، وأضاف أحدهم: لقد تلاشى الآن أملي في امتلاك منزل، ومع زيادة تكلفة الفواتير يعتريني القلق بشأن إمكانية التحمل.

وقال آخر: غيرت أزمة تكلفة المعيشة عادات إنفاق المال، لكن الأمر يزداد سوءًا، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال، فإنه بعد فترة ليست بالبعيدة سأُصاب بالانهيار التام.