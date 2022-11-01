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بـ10 لاعبين

خيتافي يتجاوز إلتشي في الليجا

2022-11-01 الساعة 1:52
خيتافي يتجاوز إلتشي في الليجا
المواطن - متابعة

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فاز فريق خيتافي على مضيفه إلتشي بهدف دون رد، أمس الاثنين، في ختام المرحلة الـ 12 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا.

هدف وطرد

أحرز هدف خيتافي والمباراة الوحيد المهاجم التركي إينيس أونال في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

ولعب خيتافي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79 إثر طرد مدافعه البديل الفرنسي جوردان أمافي لتلقيه الإنذار الثاني في مدى 7 دقائق.

تحسن الترتيب

تخلى خيتافي عن المركز الـ 17 وصعد إلى المرتبة الـ 14 برصيد 13 نقطة، فيما ظل إلتشي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط بخسارته الثامنة هذا الموسم.

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