خيتافي يتجاوز إلتشي في الليجا

تضامن مع فيصل العتيبي ضد التنمر تفاصيل ومتطلبات الرحلات الجوية من السعودية إلى قطر السعودية دولة مثالية للقرن الجديد تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بلومبرج: السعودية أسرع الاقتصادات نموًا أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب السديس: الحاقدون متربصون وجميعنا درع رادع للأعداء خلال ساعات.. بداية الدوام الشتوي بجميع المدارس إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود القبض على 3 أشخاص تحرشوا بامرأة في الرياض
فاز فريق خيتافي على مضيفه إلتشي بهدف دون رد، أمس الاثنين، في ختام المرحلة الـ 12 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا.
أحرز هدف خيتافي والمباراة الوحيد المهاجم التركي إينيس أونال في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.
ولعب خيتافي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79 إثر طرد مدافعه البديل الفرنسي جوردان أمافي لتلقيه الإنذار الثاني في مدى 7 دقائق.
تخلى خيتافي عن المركز الـ 17 وصعد إلى المرتبة الـ 14 برصيد 13 نقطة، فيما ظل إلتشي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط بخسارته الثامنة هذا الموسم.