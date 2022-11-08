خيمي: الحيوية مهمة في نهائيات المونديال

قال نجم المنتخب الوطني السابق حاتم خيمي إن عنصر الحيوية مهم جدًا في تقييم اللاعبين وكرة القدم وموجود في المنتخب السعودي لكنه ليس قويًا، ومعدل الأعمار مقبول.

أهمية الحيوية

وأضاف حاتم خيمي خلال برنامج كورة روتانا على قناة روتانا خليجية، أن المنتخبات الكبيرة تعاني من تلاشي الحيوية بعد إحراز كأس العالم كما حدث مع المنتخب الفرنسي في 1998 وودع البطولة في 2002 وحدث الأمر وتكرر مع منتخبات مثل إسبانيا والبرازيل لأن معدلات الأعمار تكون كبيرة مع ثبات نفس التشكيل محرز البطولة.

معدل الأعمار

وتابع خيمي: أعمار المنتخب الأخضر مناسبة ولا معاناة من ارتفاع معدلات الأعمار خاصة أن صفوف المنتخب الوطني لا يوجد بها فوق الـ 30 سنة أكثر من 5 أو 6 لاعبين وبالتالي هذه نقطة لا تقلق أحدًا من مشجعي المنتخب في كأس العالم.