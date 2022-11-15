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بعد محاصرته لسنوات

داعش يستخدم تطبيقًا للمواعدة لجمع الأموال

2022-11-15 الساعة 9:53
داعش يستخدم تطبيقًا للمواعدة لجمع الأموال
المواطن - متابعة

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لم يعد أمام تنظيم داعش الإرهابي حيلة إلا اللجوء لتطبيقات الهواتف للحصول على الأموال، بعد تضييق الخناق عليه وانحسار نشاطه في السنوات الماضية.

حيلة جديدة

أفاد تقرير لصحيفة التايمز البريطانية، بأن التنظيم وجد حيلة جديدة لتمويل أنشطته الإرهابية مستخدماً تطبيق مواعدة شهير.

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وأضاف التقرير: استخدم الإرهابيون آخر إصدار لتطبيق تيندر بجنوب إفريقيا، لخداع المستخدمين وابتزازهم للحصول على أموال لتمويل أعمالهم الإرهابية في القارة.

صور وهمية

ووفق ما ورد، فإن داعش اعتمد على أن يبدو الأمر حيلاً رومانسية تقوم على محادثات وصور وهمية ترسل عبر الإنترنت يطلبون خلالها أموالاً من المستخدمين.

بدوره، كشف رئيس مركز معلومات المخاطر المصرفية في جنوب إفريقيا، نيسشال ميوال، أن الدواعش استخدموا معلومات شخصية وهمية ومزيفة، بينها صور ممثلين وعارضات أزياء لاستهداف المستخدمين، لافتاً إلى أن بعضهم أنشأ قواعد في جنوب إفريقيا لجمع الأموال والمناصرين.

تحذير

في حين، حذرت هيئة الرقابة على التطبيق من تلك الحيل التي تتطور عادة بمجرد أن يقوم المحتالون بنقل المواعدة عن المواقع الرسمية.

ونصحت شركة تيندر مستخدميها بالاحتفاظ بالمحادثات على النظام الأساسي للمنصة أثناء التعرف على شخص ما، لأن هناك من يسيء استخدام المنصة.

نشاط داعش

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت فرضت، الأسبوع الماضي، عقوبات على 4 أعضاء كبار في خلية تابعة لداعش تعمل في البلاد.

وقالت إن تلك الخلية كانت لها أهمية كبيرة في تحويل الأموال من قيادة داعش إلى المنتسبين للتنظيم في جميع أنحاء إفريقيا.

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