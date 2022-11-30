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عينت خليفة له

داعش يعلن مقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبو الحسن القرشي

2022-11-30 الساعة 6:46
داعش يعلن مقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبو الحسن القرشي
المواطن - متابعة

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أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأربعاء، مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي.

وحسب ما أفادت به قناة “العربية” في نبأ عاجل لها، بأن متحدثًا باسم تنظيم داعش، أعلن اليوم الأربعاء، مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي، كما عين خليفة له.

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اعتقال بإسطنبول

وكانت القوات التركية، قد اعتقلت في مايو الماضي، الزعيم الداعشي أبو الحسن القرشي بعد عمليات رصد وتتبع في إسطنبول التركية.

ووفقًا لـ”العربية”، قال مسؤولون أتراك بارزون وقتها إن قوات الأمن ألقت القبض على الزعيم الداعشي الجديد الملقب بـ “أبو الحسن القرشي” في مداهمة بإسطنبول.

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