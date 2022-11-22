دافع عن الشباك ببسالة .. محمد العويس عقدة ميسي والأرجنتين

استعرض الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عبر “تويتر” ملخص مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 بـ قطر مع عرض ملخص لأبرز تصديات الحارس محمد العويس، التي ساهمت في فوز الأخضر بنتيجة 2-1.

محمد العويس عقدة ميسي

ونجح العويس بفضل تصدياته المذهلة في الحفاظ على فوز الأخضر، مما سبب للنجم ليونيل ميسي عقدة كبيرة هو وزملاؤه طوال المباراة.

وقال حساب ” الفيفا” في “تويتر” مع عرض ملخص لتصديات محمد العويس : ” لا يجب أن ننسى، هيا نستعرض أبرز لحظات مباراة السعودية والأرجنتين”.

الفيفا مُعجب بأداء الأخضر

وكان الفيفا أثنى مسبقًا على أداء الأخضر، بعد فوزه الثمين على منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022، واصفًا فوز المنتخب السعودي بواحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.

وقال حساب ” الفيفا” في “تويتر” : “واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ المونديال”.