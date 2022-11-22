دافع عن الشباك ببسالة .. محمد العويس عقدة ميسي والأرجنتين

محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر
استعرض الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عبر “تويتر” ملخص مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 بـ قطر مع عرض ملخص لأبرز تصديات الحارس محمد العويس، التي ساهمت في فوز الأخضر بنتيجة 2-1.
One we won't forget in a hurry! 🤩
🎥 Watch all the best bits on FIFA+#FIFAWorldCup | #Qatar2022
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 22, 2022
ونجح العويس بفضل تصدياته المذهلة في الحفاظ على فوز الأخضر، مما سبب للنجم ليونيل ميسي عقدة كبيرة هو وزملاؤه طوال المباراة.
وقال حساب ” الفيفا” في “تويتر” مع عرض ملخص لتصديات محمد العويس : ” لا يجب أن ننسى، هيا نستعرض أبرز لحظات مباراة السعودية والأرجنتين”.
وكان الفيفا أثنى مسبقًا على أداء الأخضر، بعد فوزه الثمين على منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022، واصفًا فوز المنتخب السعودي بواحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.
وقال حساب ” الفيفا” في “تويتر” : “واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ المونديال”.
وكان المنتخب السعودي فاز بثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري، ليكون الأخضر أول منتخب عربي يهزم الأرجنتين في المونديال، كما أوقف سلسلة اللاهزيمة لـ راقصي التانجو عند 36 مباراة.
وسيواجه المنتخب السعودي، منتخب بولندا في الجولة الثانية السبت المقبل.
يذكر أن المنتخب السعودي بحاجة إلى الفوز في المباراة القادمة، من أجل ضمان العبور رسميًا إلى دور ثمن النهائي في كأس العالم.
ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة مع منتخبات ” بولندا والمكسيك والأرجنتين”.