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قاد الأخضر لتحقيق فوز تاريخي

دافع عن الشباك ببسالة .. محمد العويس عقدة ميسي والأرجنتين

2022-11-22 الساعة 5:02
دافع عن الشباك ببسالة .. محمد العويس عقدة ميسي والأرجنتين
المواطن - محمد سمعه

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استعرض الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عبر “تويتر” ملخص مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 بـ قطر مع عرض ملخص لأبرز تصديات الحارس محمد العويس، التي ساهمت في فوز الأخضر بنتيجة 2-1.

محمد العويس عقدة ميسي 

ونجح العويس بفضل تصدياته المذهلة في الحفاظ على فوز الأخضر، مما سبب للنجم ليونيل ميسي عقدة كبيرة هو وزملاؤه طوال المباراة.

وقال حساب ” الفيفا” في “تويتر” مع عرض ملخص لتصديات محمد العويس : ” لا يجب أن ننسى، هيا نستعرض أبرز لحظات مباراة السعودية والأرجنتين”.

الفيفا مُعجب بأداء الأخضر

وكان الفيفا أثنى مسبقًا على أداء الأخضر، بعد فوزه الثمين على منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022، واصفًا فوز المنتخب السعودي بواحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.

وقال حساب ” الفيفا” في “تويتر” : “واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ المونديال”.

وكان المنتخب السعودي فاز بثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري، ليكون الأخضر أول منتخب عربي يهزم الأرجنتين في المونديال، كما أوقف سلسلة اللاهزيمة لـ راقصي التانجو عند 36 مباراة.

وسيواجه المنتخب السعودي، منتخب بولندا في الجولة الثانية السبت المقبل.

يذكر أن المنتخب السعودي بحاجة إلى الفوز في المباراة القادمة، من أجل ضمان العبور رسميًا إلى دور ثمن النهائي في كأس العالم.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة مع منتخبات ” بولندا والمكسيك والأرجنتين”.

 

 

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