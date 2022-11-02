دب باندا يخفف التوترات بين الصين وتايوان

رحبت تايوان بخبيرين من الصين؛ لمساعدة دب باندا مريض في واقعة نادرة للتواصل بين الجانبين لاسيما بعد التوترات بينهما بعد تحركات بكين في الآونة الأخيرة.

وبحسب سكاي نيوز، وصل الخبيران بعد أن اعتلت صحة الدب توان توان في حديقة حيوان تايبيه حيث يشتبه في إصابته بورم خبيث في المخ بعد أن تم إجراء مسح وأظهر نمو الأورام في علامة على تطور سريع للمرض.



الباندا هدية الصين لتايوان

وكان الدب جاء مع رفيقته يوان يوان إلى الحديقة عام 2008 كهدية خلال فترة تقارب العلاقات بين الصين وجزيرة تايوان التي انشقت عن الحكم وسط حرب أهلية في 1949.

بادرة حسن نية

وترسل الصين حيوانات باندا إلى خارج البلاد كبادرة حسن نية، لكنها تحتفظ بملكية الحيوانات وأي صغار تولد لها، والحيوانات موطنها الأصلي جنوب غرب البلد وهي رمز غير رسمي للدولة.

وقال المتحدث باسم الحديقة، إريك تساو، إن الجانبين يحشدان معرفتهما وخبراتهما لمنح توان توان أفضل علاج ورعاية يومية، متابعًا أن الخبيرين وافقا على تأجيل جراحة بناء على ردة الفعل المحتملة للباندا تجاه التخدير وموقع المنطقة المصابة.

حيوان الباندا

ويُذكر أن الباندا يُعد من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في العالم، ويعيش 1800 منهم في البرية و500 آخرين في حدائق حيوان أو محميات.