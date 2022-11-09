دخول التوائم ونتر وندرلاند بتذكرة واحدة غدًا

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه إتاحة دخول التوائم بالزي الموحد غدًا الخميس، إلى منطقة “ونتر وندرلاند” بتذكرة واحدة، تتيح لهم قضاء أول أيام الإجازة المطولة في مدينة الألعاب الترفيهية ومرافقها المتنوعة.

التذكرة الموحدة

ومن خلال التذكرة الموحدة للتوائم تستقبل المنطقة غدًا الخميس زوارها المرتدين زيًّا واحدًا لقضاء وقت ممتع في زواياها التي تجمع بين المغامرات والألعاب بتجربة فريدة للعائلة والأصدقاء، بأكثر من 80 لعبة وتجربة مختلفة، منها ألعاب حماسية وألعاب للعائلة والأطفال، إضافةً إلى عدد من العروض الموسيقية المتنوعة.



فعاليات ونتر وندرلاند

وعادت منطقة “ونتروندرلاند” في نسختها الثالثة ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بحلة جديدة، وألعاب وتجارب تغمر شعور الزائر، وتقدم له التسلية والرفاهية، التي يبحث عنها في منطقة زودت بمعايير عالية من الترفيه، وتستقبل المنطقة زوارها طيلة فترة إقامتها، من الرابعة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل وسط الأسبوع، ومن الرابعة مساءً حتى الثانية صباحًا نهاية الأسبوع، وتتوافر التذاكر عبر الرابط.

ويتميز موسم الرياض 2022 بمناطقه الترفيهية التي يصل عددها إلى 15 منطقة، بعضها مستدامة ومستمرة بعد انتهاء فعاليات الموسم، مثل منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وفيا رياض التي تعد أفخم مناطقه، كما يتيح الموسم لزواره الاستمتاع بثقافات وعادات عدة دول من مختلف قارات العالم، فضلًا عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.