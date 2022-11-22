دراسة تثبت فوائد الكوليسترول في الدم

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب
أفادت دراسة أمريكية بأن المفهوم الشائع بشأن مخاطر مستويات الكوليسترول في الدم على القلب ليست صحيحة، بالقدر نفسه بالنسبة للسود والبيض، وقد يكون المقياس ذاته أقل قيمة مما كان يعتقد سابقًا.
ويعتقد بأن أنواعًا مختلفة من الكوليسترول لها تأثيرات صحية أو غير صحية على الإنسان، وفقًا لدراسة نشرت أمس الاثنين.
وأظهرت الدراسة التي نشرت في دورية الكلية الأمريكية لأمراض القلب، ارتباط المستويات المنخفضة مما يسمى البروتين الدهني عالي الكثافة إتش.دي.إل أو الكوليسترول الجيد باحتمالات أعلى للإصابة بمشاكل في القلب، ولكن فقط في المشاركين البيض.
وقال الباحثون إنه على عكس ما كان يفترض عمومًا، فإن المستويات المنخفضة من إتش.دي.إل لا تشير إلى أي خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب لدى السود.
ومع ذلك، تزيد المخاطر بين الأشخاص البيض، ممن لديهم مستويات إتش.دي.إل أقل من 40 ملليجرامًا لكل ديسيلتر، حيث تزداد فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية 22 % عن أصحاب المستويات الأعلى منها.
ووجد الباحثون أن المستويات المرتفعة من إتش.دي.إل، أي أكثر من 60 ملليجرامًا لكل ديسيلتر، والتي يعتقد بأنها واقية، لم تكن مرتبطة بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية في أي من العرقين.
وقالت ناتالي بامير قائدة فريق البحث في الدراسة في بورتلاند: يجب أن يطمئن الأطباء من لديهم مستويات عالية من إتش.دي.إل بأنهم معرضون لخطر أقل.