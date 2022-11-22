دراسة تثبت فوائد الكوليسترول في الدم

أفادت دراسة أمريكية بأن المفهوم الشائع بشأن مخاطر مستويات الكوليسترول في الدم على القلب ليست صحيحة، بالقدر نفسه بالنسبة للسود والبيض، وقد يكون المقياس ذاته أقل قيمة مما كان يعتقد سابقًا.

تأثيرات صحية

ويعتقد بأن أنواعًا مختلفة من الكوليسترول لها تأثيرات صحية أو غير صحية على الإنسان، وفقًا لدراسة نشرت أمس الاثنين.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في دورية الكلية الأمريكية لأمراض القلب، ارتباط المستويات المنخفضة مما يسمى البروتين الدهني عالي الكثافة إتش.دي.إل أو الكوليسترول الجيد باحتمالات أعلى للإصابة بمشاكل في القلب، ولكن فقط في المشاركين البيض.

أمراض القلب

وقال الباحثون إنه على عكس ما كان يفترض عمومًا، فإن المستويات المنخفضة من إتش.دي.إل لا تشير إلى أي خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب لدى السود.

ومع ذلك، تزيد المخاطر بين الأشخاص البيض، ممن لديهم مستويات إتش.دي.إل أقل من 40 ملليجرامًا لكل ديسيلتر، حيث تزداد فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية 22 % عن أصحاب المستويات الأعلى منها.

فوائد أخرى

ووجد الباحثون أن المستويات المرتفعة من إتش.دي.إل، أي أكثر من 60 ملليجرامًا لكل ديسيلتر، والتي يعتقد بأنها واقية، لم تكن مرتبطة بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية في أي من العرقين.

وقالت ناتالي بامير قائدة فريق البحث في الدراسة في بورتلاند: يجب أن يطمئن الأطباء من لديهم مستويات عالية من إتش.دي.إل بأنهم معرضون لخطر أقل.