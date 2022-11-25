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ليست مناسبة للجميع

دراسة تدحض نظرية تناول 8 أكواب ماء يوميًا

2022-11-25 الساعة 6:47
دراسة تدحض نظرية تناول 8 أكواب ماء يوميًا
المواطن- متابعة

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كشفت دراسة نشرت مؤخرا في مجلة “نيتشر” العلمية، إن التوصيات الطبية بضرورة شرب 8 أكواب من الماء يوميًا، أي ما يعادل لترين، ليست مناسبة للجميع.

أقل من اللترين

وقال الباحثون من المعهد الوطني للابتكار الطبي الحيوي والصحة والتغذية في اليابان، إن الكثير من الناس لا يحتاجون إلا إلى ما بين 1.5 إلى 1.8 لتر يوميًا، وهي كمية أقل من اللترين الموصى بها.

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وأفاد الباحث الرئيسي يوسوكي يامادا، في معرض تعليقه على الدراسة: “التقديرات السابقة بشأن الاحتياجات المائية تتجاهل كميات السوائل الموجودة في الأغذية التي نتناولها. إن كنت تتناول اللحوم والخضروات والأسماك والمعكرونة والأرز، فيمكنك الحصول على حوالي 50 في المئة من احتياجاتك المائية من الطعام”.

دراسة كبيرة

وأجريت الدراسة على 5604 أشخاص تراوحت أعمارهم بين 8 أيام و96 عامًا من 23 دولة، وكان بينهم أفراد يشربون كوبًا من الماء استبدلت ذرات الهيدروجين فيه بالديوتيريوم، وهو نظير ثابت للهيدروجين موجود بشكل طبيعي في جسم الإنسان وغير ضار على الصحة.

ويكشف معدل التخلص من الديوتيريوم الإضافي مدى سرعة قلب الماء في الجسم.

اعتبارات أخرى

ووجدت الدراسة أن المقياس يختلف على نطاق واسع اعتمادًا على عمر الشخص وجنسه ومستويات نشاطه ومحيطه، فأولئك الذين يعيشون في المناخات الحارة والرطبة وعلى ارتفاعات عالية والرياضيون والنساء الحوامل والمرضعات لديهم معدل دوران أعلى، ما يعني أنهم بحاجة إلى شرب المزيد من الماء، وفقًا لسكاي نيوز.

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، مفادها أن الاقتراح الشائع بأنه يجب علينا جميعًا شرب 8 أكواب من الماء – أو حوالي لترين يوميا – ربما يكون رقمًا كبيرًا جدًا بالنسبة لمعظم الأشخاص.

ليس صحيحًا

وكذلك سياسة “مقاس واحد يناسب الجميع” ليس صحيحًا عندما يتعلق الأمر بكمية المياه الموصى بشربها.

ولفتت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن شرب المزيد من الماء أكثر مما يتطلبه جسمك، من غير المحتمل أن يكون ضارًا بالصحة.

وضربت الدراسة مثالا عن المياه غير الضرورية التي قد تهدر في حال اتباع التوصية الصحية التقليدية قائلة: “إذا كان 40 مليون بالغ في المملكة المتحدة يتبعون الإرشادات وشربوا نصف لتر من المياه النظيفة أكثر مما يحتاجون إليه كل يوم، فهذا يعني وجود 20 مليون لتر من المياه المهدرة كل يوم”.

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