دعم سعودي لجهود تحقيق الاستقرار في السودان

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أكد سفير المملكة بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، مساء أمس الاثنين، حرص المملكة ودعمها لدفع كافة الجهود لتحقيق الاستقرار في السودان.
وخلال اجتماع عقد بمنزل سفير المملكة، ضم وفد الآلية الثلاثية المكون من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد بجانب عدد من السفراء العرب، تم بحث ومناقشة جهود الآلية في تسهيل العملية السياسية بين الأطراف المختلفة.
ووفقًا لتعميم صادر من سفارة المملكة، فقد أكد الاجتماع على الدور الكبير الذي تضطلع به الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان.
واختتم اللقاء بالاتفاق على دعم جهود التوافق نحو تحقيق اتفاق سياسي للوصول لحل توافقي للأزمة الراهنة.