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بدعوى أنها تطيل أمد الصراع

دعوات في الكونغرس لقطع الدعم عن أوكرانيا

2022-11-15 الساعة 7:34
دعوات في الكونغرس لقطع الدعم عن أوكرانيا
المواطن- متابعة

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قال عضو الكونغرس الجمهوري توماس ماسي، إنه يجب على السلطات الأمريكية قطع الدعم العسكري والاقتصادي عن أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وليس هذا فقط بل دعا أيضًا إلى فتح تحقيق ضدها.

وتابع ماسي عبر تغريدة على تويتر قائلًا: يجب أن نوقف على الفور دفع الأموال لأوكرانيا، وأن نبدأ مراجعة شاملة لإنفاق 60 مليار دولار، أرسلها جو بايدن والكونغرس إلى هناك بالفعل.

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دعوات في الكونغرس الأمريكي لقطع الدعم عن أوكرانيا

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها مسؤول أمريكي دعوات كتلك، ففي وقت سابق، قال خبير الدفاع الأمريكي، هاريسون كاس، إن أمريكا بحاجة إلى قطع التمويل عن نظام كييف وإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

الكونغرس يطيل أمد الصراع 

وأضاف: حزمة المساعدات الجديدة التي تأتي بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا وينظر فيها الكونغرس حاليًا، ستؤدي إلى إطالة أمد المواجهة المسلحة بين روسيا وأوكرانيا، لاسيما وأن كييف لا يوجد بها نجاح ملموس على حد وصفه.

دعوات في الكونغرس الأمريكي لقطع الدعم عن أوكرانيا

وقالت روسيا تصريحات مماثلة، حيث أشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أن الغرب يسعى إلى إطالة أمد الأعمال العسكرية، وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن المستودعات التي تحتوي على ذخيرة أجنبية في أوكرانيا ستصبح أهدافًا مشروعة لروسيا.

دعوات في الكونغرس الأمريكي لقطع الدعم عن أوكرانيا

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