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خلال حديثه عن الأوضاع الاقتصادية

دموع رئيس البرازيل تنهمر على الهواء

2022-11-12 الساعة 12:01
دموع رئيس البرازيل تنهمر على الهواء
المواطن - متابعة

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق بكاء الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، خلال حديثه عن الأوضاع الاقتصادية في بلاده، والحالة المعيشية التي وصل لها شعبه.

 

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وقال الرئيس البرازيلي “أريد أن أخبركم جميعاً أنه في نهاية ولايتي الرئاسية 2026، سيتناول كل برازيلي القهوة والغذاء والعشاء مرة أخرى”.

وأكمل لولا دا سيلفا حديثه باكياً: “حينها سأكون قد أتممت مهمتي في الحياة، كل ما في الأمر هو أنني لم أكن أتوقع أبداً، عودة الجوع إلى هذا البلد على الإطلاق أبداً”.

من المعروف أن دا سيلفا، فاز برئاسة البرازيل، بعد تفوقه على الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو.

ويعتبر لولا دا سيلفا من السياسيين الأكثر شعبية فى العالم بعد أن وصفه الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما بأنه الأكثر شعبية على وجه الأرض، وذلك لأنه أنقذ الفقراء فى البرازيل من الفقر، وقام بالعديد من الإنجازات فى بلاده خلال فترتي حكمه من 2003 إلى 2010، كما أنه يعتبر واحدا من الشعب فهو ينتمي إلى الطبقة العاملة.

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