دموع كريستيانو رونالدو أمام غانا

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سيطرت حالة من الحماس على قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو قبل انطلاق مواجهة غانا في كأس العالم 2022.
وغلبت الدموع كريستيانو رونالدو خلال عزف النشيد الوطني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، قبل مشاركته في نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه.
ويحلم رونالدو بقيادة منتخب البرتغال لحصد لقب كأس العالم، خاصة أن هذه النسخة ستكون الأخيرة له، علمًا بأنه سبق وتوج بلقبي كأس الأمم الأوروبية “اليورو”، ودوري أمم أوروبا.
وتفاعل حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع دموع النجم البرتغالي، حيث نشر صورًا له، وعلق قائلًا: كريستيانو رونالدو يبكي عند ترديد السلام الوطني البرتغالي.. اللعب للوطن لا يُوازيه شيء”.
وانتهى، قبل قليل، الشوط الأول من مباراة البرتغال ضد غانا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).