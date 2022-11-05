دمية لا تفارق الملك تشارلز.. ما السر؟

كان لدى الملك تشارلز ارتباط عاطفي بدمية طفولته التي لا تزال ترافقه في كل مكان حتى اليوم.

حياة الملك تشارلز

وكشف كاتب السيرة الملكية البريطانية، كريستوفر أندرسن، مؤلف كتاب حياة الملك تشارلز، عن أن العاهل الجديد، كان يعشق دمية دب، لدرجة أنه لم يسمح إلا لشخص واحد بإجراء إصلاحات أساسية عليه، وهي مربية طفولته، مايبل أندرسون.

وأضاف المؤلف أن تشارلز، بصفته أميرًا صغيرًا وفي مرحلة البلوغ، عامل الدمية مثل طفلة، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

أسرار الملكية البريطانية

وفي كتاب السيرة الذاتية الجديدة، أشار المؤلف الأمريكي الشهير إلى أن المساعد الشخصي لتشارلز، مايكل فوسيت، كان مكلفًا برعاية الدب ومعرفة مكانه في جميع الأوقات.

وإذا احتاجت الدمية العتيقة إلى بعض الإصلاحات الجارية، فلم يُسمح إلا لمابل أندرسون، مربية طفولة الملك، بالاقتراب من الدمية.

وكتب المؤلف كريستوفر أندرسن: لقد كان في الأربعينيات من عمره، وفي كل مرة يحتاج هذا الدب إلى الإصلاح، كنت تعتقد أنه كان طفله يخضع لعملية جراحية كبيرة.