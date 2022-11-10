دوافع إرهابية وراء طعن شرطي في بروكسل

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر بلجيكية، طعن شرطي في بروكسل.

دوافع إرهابية

ووفقًا للمصادر، يشتبه أن وراء العملية دوافع إرهابية.

وفي سياق منفصل، نقلت صحيفة سود إنفو تأكيد الشرطة الفيدرالية لمصرع رجل وزوجته وطفله مصرعهم في المستشفى بعد حادث تصادم على طريق E40.

وبحسب الصحيفة، توفي طفل يبلغ من العمر أربعة أشهر ووالده البالغ من العمر 48 عامًا ووالدته البالغة من العمر 36 عامًا في المستشفى بعد حادث تصادم يوم الاثنين على الطريق السريع E40 بالقرب من Evere بشاحنة شرطة تابعة للوحدات الخاصة من نوع مرسيدس فيتو.

وبحسب مصدر في الشرطة، فإن السيارة الصغيرة لهذه العائلة من أصل كاميروني كانت متجهة نحو لوفان بسرعة 40 كم/ ساعة عندما صدمتها السيارة الأخرى من الخلف.