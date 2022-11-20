دونالد ترامب : لن أعود إلى تويتر

علق دونالد ترامب على إنهاء الحظر على حساب تويتر الخاص به، قائلًا إنه لا يظن أنه سيعود لهناك، وجاء ذلك بعد قرار إيلون ماسك استنادًا على استطلاع للرأي قرر فيه الغالبية عودة الرئيس السابق.

دونالد ترامب يفضل منصته

وقال ترامب على منصة Truth Social، وهي خدمة وسائط اجتماعية أسسها بنفسه إنه لن يعود مرة أخرى، مضيفًا: الأصوات لها مؤشرات إيجابية، لكن لا تقلقوا، لن أذهب إلى أي مكان، منصة Truth Social هي ميزة خاصة.

وسبق وأن قال ترامب على قناة Fox News Digital في أبريل إنه لن يعود إلى تويتر حتى لو تم فك الحظر.

وكان إيلون ماسك أعاد حساب تويتر الخاص بـ دونالد ترامب منهيًا حظرًا مدى الحياة أطال الرئيس السابق في يناير 2021 بعد أحداث الشغب في الكابيتول 6 يناير واتهامه بالتحريض على العنف، وذلك بعد استطلاع للرأي شارك فيه أكثر من 134 مليون شخص في الاستطلاع.

The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

وسأل الاستطلاع ببساطة: إعادة الرئيس السابق ترامب.. نعم أم لا؟ ووافق 52% من المستخدمين على أنه ينبغي السماح له بالعودة إلى المنصة التي سبق وأن أعادت بالفعل عمليات حظر أخرى مدى الحياة، بما في ذلك الحساب الساخر Babylon Bee و Kathy Griffin و Jordan Peterson.

وعلق ماسك على قرار الغالبية قائلًا: الناس تحدثوا، وسيعود ترامب إلى حسابه، ليكن الله بعوننا، ثم فك أخيرًا قيد الحساب المحظور.

وفي تغريدة أخرى، فكر ماسك في خيار استخدام المزيد من استطلاعات الرأي للمساعدة في قياس الدعم للإجراءات المحتملة القادمة.