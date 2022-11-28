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بسبب نقص الغاز للتدفئة

دير شبيغل: العصر الجليدي بدأ في طرقات برلمان ألمانيا 

2022-11-28 الساعة 3:21
دير شبيغل: العصر الجليدي بدأ في طرقات برلمان ألمانيا 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة دير شبيغل الألمانية إن طرقات البوندستاغ (البرلمان الألماني) تتجمد؛ بسبب أن الوزراء عليهم توفير الطاقة وبالتالي لا يستطيعون استخدام الغاز للتدفئة.

وشاركت الصحيفة صورة لوزيرة المالية كريستيان ليندنر وهي ترتدي سترة سوداء مع العديد من طبقات الملابس بينما وضع الوزراء الآخرون وشاحات كبيرة حول رقبتهم وبدوا جميعًا منكمشين.

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دير شبيغل: العصر الجليدي بدأ في طرقات برلمان ألمانيا 

وقالت رينات كوناست النائبة من حزب الخضر: أصبح الجو باردًا في البوندستاغ، بارد بشكل غير مريح، نحن نجلس مرتدين سترات سميكة ونواصل السير ذهابًا وإيابًا، ومع ذلك فإن الصقيع يضرب أوصالنا.

بينما قالت كلارا جيويتز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي: إنها مهزلة، من الواضح أن الحكومة لا تسيطر على الوضع.

وقالت في تغريدة سابقة لها: مثلما يقوم العديد من الأشخاص بإيقاف التدفئة في المنازل، يتعين على البوندستاغ أيضًا توفير الطاقة بسبب نقص الغاز، ولا يمكن رفع الحرارة فوق 19 درجة إذا سُمح بالتشغيل كما أنه لا يُسمح بتدفئة الممرات والردهات كما هو الحال مع جميع المباني.

وهناك مبانٍ حكومية أخرى في ألمانيا تعاني بالمثل، مثل مبنى جاكوب كايزر الذي يضم أكثر من 1700 مكتب، وقد اشتكى موظفوه من البرد بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل يفوق الاحتمال.

وضع الغاز في ألمانيا 

ويُذكر أن وكالة بلومبرغ قالت في تقرير سابق لها، إن ألمانيا ستبدأ في نشر تقرير منتظم جديد حول مؤشرات الغاز من الآن فصاعدًا، وتعتبر برلين وضع الغاز حاليًا مستقرًا.

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