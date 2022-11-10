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يعاني إصابة خفيفة

ديشامب يتمسك ببنزيما بالمونديال

2022-11-10 الساعة 10:29
ديشامب يتمسك ببنزيما بالمونديال
المواطن – متابعة

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أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، موقف كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وما أثير حول ادعائه الإصابة وغيابه عن المشاركة مع الفريق من أجل التحضير لمنافسات كأس العالم قطر 2022.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @Benzema

إصابات خفيفة

وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده من أجل الكشف عن قائمة بطل العالم من أجل الدفاع عن اللقب المونديالي: تعرض بنزيما لبعض الإصابات الطفيفة، لكنه يعلم أن كأس العالم لحظة مهمة، وسيفعل كريم كل شيء مثل باقي زملائه ليكون جاهزًا بنسبة 100%.

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وأضاف: لعب بنزيما كثيرًا في ظل ضغط المباريات، ولم يرفض المشاركة مؤخرًا في مباريات ريال مدريد لقد تحدثت معه لمعرفة كل التفاصيل، فهو غائب عن المباريات؛ لأنه يعاني من إصابة طفيفة.

جاهزية بدنية

وأكمل: ليس هناك أي قلق بشأن جاهزيته، لقد تعافى من مشكلتين بدنيتين، وسيكون جاهزًا للمباراة الأولى ضد أستراليا في كأس العالم يوم 22 نوفمبر.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

غياب عن الليجا

وشهدت قائمة ريال مدريد ضد قادش، اليوم الخميس، في الليجا، غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن الملكي للمباراة الرابعة على التوالي بسبب الإصابة.

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