ديشامب يتمسك ببنزيما بالمونديال

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أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، موقف كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وما أثير حول ادعائه الإصابة وغيابه عن المشاركة مع الفريق من أجل التحضير لمنافسات كأس العالم قطر 2022.
وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده من أجل الكشف عن قائمة بطل العالم من أجل الدفاع عن اللقب المونديالي: تعرض بنزيما لبعض الإصابات الطفيفة، لكنه يعلم أن كأس العالم لحظة مهمة، وسيفعل كريم كل شيء مثل باقي زملائه ليكون جاهزًا بنسبة 100%.
وأضاف: لعب بنزيما كثيرًا في ظل ضغط المباريات، ولم يرفض المشاركة مؤخرًا في مباريات ريال مدريد لقد تحدثت معه لمعرفة كل التفاصيل، فهو غائب عن المباريات؛ لأنه يعاني من إصابة طفيفة.
وأكمل: ليس هناك أي قلق بشأن جاهزيته، لقد تعافى من مشكلتين بدنيتين، وسيكون جاهزًا للمباراة الأولى ضد أستراليا في كأس العالم يوم 22 نوفمبر.
وشهدت قائمة ريال مدريد ضد قادش، اليوم الخميس، في الليجا، غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن الملكي للمباراة الرابعة على التوالي بسبب الإصابة.