ديوان المظالم يبدأ التسجيل في برامج خبير

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بدأت منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني التابعة لديوان المظالم، اليوم الاثنين، في استقبال طلبات الراغبين في التدريب بمحاكم ديوان المظالم وإداراته في جميع مناطق المملكة.
ومن المقرر أن يستمر ديوان المظالم في تلقي الطلبات حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 7 / 5 / 1444هـ، لطلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة.
وتتيح برامج التدريب التعاوني بديوان المظالم للراغبين فرص التدرب في تخصصات: الشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، ودبلوم الدراسات القانونية، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال.
ويتم التقدم عبر المنصة واختيار التخصص المراد، ومكان ومدينة التدريب المناسبة للمتقدم، مع إمكانية تتبع الطلب بشكل رقمي عبر المنصة.
ويسعى ديوان المظالم من خلال هذه البرامج التدريبية التي يتيحها إلى تعزيز العلاقات التشاركية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، في ظل دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها مرفق القضاء الإداري بحيث يصبح شريكًا فاعلًا في التنمية المعرفية والعلمية.