ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

شارك دوين جونسون الملقب بـ ذا روك، متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بسر عن طفولته، قائلًا إنه اعتاد سرقة متجر بشكل يومي في صغره بسبب عشقه للحلوى.

وقال بطل العالم 10 مرات ونجم هوليوود البارز، إنه حاول تعويض سرقته وإصلاح خطئه، ووثق نفسه في مقطع فيديو وهو يشتري كل حلوى سنيكرز في متجر7-Eleven الذي اعتاد السرقة منه.

وعلق على الفيديو: أخيرًا كفرت عن الذنب، وسيتوقف ضميري عن تأنيبي.

وقال في المقطع: عندما كنت في الرابعة عشرة كنت أتوقف هنا في متجر 7-Eleven كل يوم وأسرق بار سنيكرز بحجم كينغ لأنني لا أستطيع شراء واحدة، موضحًا أنه كان يأكل بار كجزء من روتين ما قبل التمرين.

ويُظهر مقطع الفيديو ذا روك وهو يشتري كل الحلوى في المتجر ليس هذا فقط، بل دفع أيضًا للعملاء الذين كانوا في المتجر في ذلك الوقت وهو ما كلفه نحو 300 دولار.

وتابع: كان الموظف يعمل على المنضدة كل يوم عندما كنت طفلًا وفي كل مرة كان يدير ظهره دائمًا، ولم يسبق له أن ضربني قط على فعلتي، لازلت أشعر بالسوء حيال ذلك حتى يومنا هذا.

اعتقال ذا روك بسبب الفقر

ويُذكر أن عائلة ذا روك عانت من الفقر وقد تم اعتقاله 8 أو 9 مرات قبل أن يبلغ 17 عامًا غالبًا بتهمة السرقة.