Icon

التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب عشقه للحلوى

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

2022-11-29 الساعة 4:23
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

شارك دوين جونسون الملقب بـ ذا روك، متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بسر عن طفولته، قائلًا إنه اعتاد سرقة متجر بشكل يومي في صغره بسبب عشقه للحلوى.

وقال بطل العالم 10 مرات ونجم هوليوود البارز، إنه حاول تعويض سرقته وإصلاح خطئه، ووثق نفسه في مقطع فيديو وهو يشتري كل حلوى سنيكرز في متجر7-Eleven الذي اعتاد السرقة منه.

وعلق على الفيديو: أخيرًا كفرت عن الذنب، وسيتوقف ضميري عن تأنيبي.

وقال في المقطع: عندما كنت في الرابعة عشرة كنت أتوقف هنا في متجر 7-Eleven كل يوم وأسرق بار سنيكرز بحجم كينغ لأنني لا أستطيع شراء واحدة، موضحًا أنه كان يأكل بار كجزء من روتين ما قبل التمرين.

ويُظهر مقطع الفيديو ذا روك وهو يشتري كل الحلوى في المتجر ليس هذا فقط، بل دفع أيضًا للعملاء الذين كانوا في المتجر في ذلك الوقت وهو ما كلفه نحو 300 دولار.

وتابع: كان الموظف يعمل على المنضدة كل يوم عندما كنت طفلًا وفي كل مرة كان يدير ظهره دائمًا، ولم يسبق له أن ضربني قط على فعلتي، لازلت أشعر بالسوء حيال ذلك حتى يومنا هذا.

ذا روك يعترف بأنه اعتاد سرقة متجر يوميًا 

اعتقال ذا روك بسبب الفقر 

ويُذكر أن عائلة ذا روك عانت من الفقر وقد تم اعتقاله 8 أو 9 مرات قبل أن يبلغ 17 عامًا غالبًا بتهمة السرقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...
السعودية اليوم

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...

السعودية اليوم
بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا
السوق

بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا

السوق
لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة
العالم

لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة

العالم
كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر
العالم

كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر

العالم
أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة
السعودية اليوم

أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة

السعودية اليوم
موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر
العالم

موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر

العالم
الجماهير العربية: قطر تُبدع
الرياضة

الجماهير العربية: قطر تُبدع

الرياضة
الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها
السعودية اليوم

الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها

السعودية اليوم