ذا روك يعيد شوكولاتة سرقها من متجر في سن المراهقة

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أعاد الممثل الأمريكي والمصارع المشهور دواين جونسون المعروف بلقب ذا روك، قطعًا من الشوكولاتة، كان قد سرقها من أحد المتاجر في سن المراهقة.
ونشر جونسون على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وهو يدخل أحد المتاجر، ويجمع كل قطع الشوكولاتة من نوع “سنيكرز”، ليقوم بشرائها.
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، كان ذا روك يسرق قطع الشوكولاتة يوميًّا عندما كان في سن الـ14 عامًا، ليسدّ جوعه.
وأضاف الممثل الأمريكي: “كنت آكلها كوجبة خفيفة قبل التمرين. فعلت ذلك لمدة عام تقريبًا بشكل يومي.