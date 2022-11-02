ذكاء أردنية يوقع بمجرمين خطيرين

أسدلت محكمة التمييز الأردنية، الستار على حادثة بشعة، بعد أن تمكنت فتاة ذكية من المساعدة في القبض على المجرمين.

خيط رفيع

وبشأن التفاصيل، ذكرت قناة “العربية”، أن المحكمة الأردنية قررت سجن 3 مجرمين لفترات تصل إلى 45 عامًا بسبب اعتدائهم على فتيات، بعد أن تمكنت فتاة من المساعدة في القبض عليهم.

واستطاعت الفتاة الأردنية بالذكاء، أن تترك خيطًا رفيعًا لرجال الأمن العام، لتوقع بالمجرمين الثلاثة المتهمين بالخطف والاعتداء على فتيات بعدة مناطق خلال الفترة من 2018-2019.

ذكاء الفتاة

وتمثل ذكاء الفتاة عندما تم اختطافها من خطيبها ليلًا والاعتداء عليها في منطقة خالية، ورغم مقاومتها لهم وإلقاء نفسها من مركبتهم إلا أنهم اعتدوا عليها.

وقبل أن تغادر مركبتهم خلعت عدسة لاصقة تستخدمها في عينها ورمتها في مركبة الجناة، وقطعة كانت تلبسها في أذنيها، لتقيم عليهم الدليل أمام القضاء الذي توصل إلى تغليظ العقوبة ضدهم.

عقوبة غليظة

وعاقبت محكمة الجنايات الكبرى اثنين منهما بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 45 عامًا، والثالث لمدة 40 عامًا، بعد إسناد تهم هتك العرض بالتغلب والتعاقب وجناية السرقة، والشروع بالقتل وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والإيذاء بالاشتراك.