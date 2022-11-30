ذكرى تاريخية تُبشر المنتخب السعودي بالأبيض

يطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الظهور بشكل مميز ضد المكسيك اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم 2022.

المنتخب السعودي بالأبيض

ويحتضن استاد لوسيل مواجهة الأخضر ضد منتخب المكسيك الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في ختام مواجهات المجموعة الثالثة بمونديال قطر.

ويخوض المنتخب السعودي مباراة المكسيك اليوم بالطقم الأبيض للمرة الأولى في كأس العالم 2022، حيث خاض أول مباراتين بالطقم الأخضر، لتُقرر الجماهير أن تكون مسيرات الدعم والحضور في المدرجات باللون ذاته.

ذكرى استثنائية

ويحمل الطقم الأبيض ذكرى لا تُنسى للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم، حيث إنه لعب مباراته الأولى في مونديال أمريكا 1994 بالطقم ذاته، وقدم أداء مميزًا وخطف الأنظار ضد هولندا، رغم خسارته بنتيجة 2/1.

وانتفض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد ذلك، ونجح في تحقيق انتصارين تاريخيين على حساب المغرب بنتيجة 2/1، وبلجيكا بهدف دون رد، ليتأهل إلى دور الـ16، في أكبر إنجاز للأخضر بتاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وتُعد هذه المرة السادسة التي يُشارك فيها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم، ويطمح للتأهل إلى دور الـ16 للمرة الثانية، ويمكن الاطلاع على فرص صعوده عبر الرابط التالي (اضغط هنا).