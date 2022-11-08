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حققها في دورة الألعاب السعودية

ذهبية عبدالعزيز العباد تُنعش الاتحاد

2022-11-08 الساعة 5:57
ذهبية عبدالعزيز العباد تُنعش الاتحاد
المواطن - الرياض

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وجهت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، التهنئة للاعب عبدالعزيز العباد لاعب نادي الاتحاد في رياضة تنس الطاولة، وذلك بعد تحقيقه للميدالية الذهبية في دورة الألعاب السعودية 2022.

وكان العباد حقق الميدالية الذهبية، عقب فوزه على نظيره لاعب الأهلي، علي الخضراوي.

إنجاز عبدالعزيز العباد

ونجح العباد في تحويل تأخره من 2 ــ 3 إلى فوز 4 ــ 3 أمام لاعب الأهلي علي الخضراوي في نهائي كرة تنس الطاولة.

وأشاد جمهور الاتحاد بتألق العبود ومساهمته في إنعاش خزينة النادي بمليون ريال بعد فوزه بالميدالية الذهبية.

وفي سياق آخر، فاز اللاعب عبدالعزيز بوشليبي بالميدالية البرونزية بعد فوزه على نايف الجدعي في مباراة تحديد المركز الثالث في رياضة تنس الطاولة.

عبدالعزيز العباد

منافسات السيدات

وفي منافسات السيدات، فازت اللاعبة ساروج حسين بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد تفوقها في المباراة النهائية على اللاعبة بتول العباد التي حلّت في المركز الثاني.

أما اللاعبة شدن صعدي فحققت الميدالية البرونزية بعد فوزها في مباراة تحديد المركز الثالث على اللاعبة شوق شنيفي.

 

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