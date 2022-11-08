ذهبية عبدالعزيز العباد تُنعش الاتحاد

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وجهت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، التهنئة للاعب عبدالعزيز العباد لاعب نادي الاتحاد في رياضة تنس الطاولة، وذلك بعد تحقيقه للميدالية الذهبية في دورة الألعاب السعودية 2022.
#ديربي_جدة في كرة الطاولة اتحادي 👏🥇
عبدالعزيز العباد يحسم الديربي ويطير بالمليون ريال على حساب لاعب #الأهلي علي الخضراوي#دورة_الألعاب_السعودية | #SSC pic.twitter.com/MfOnx7WQ4q
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 7, 2022
وكان العباد حقق الميدالية الذهبية، عقب فوزه على نظيره لاعب الأهلي، علي الخضراوي.
ونجح العباد في تحويل تأخره من 2 ــ 3 إلى فوز 4 ــ 3 أمام لاعب الأهلي علي الخضراوي في نهائي كرة تنس الطاولة.
وأشاد جمهور الاتحاد بتألق العبود ومساهمته في إنعاش خزينة النادي بمليون ريال بعد فوزه بالميدالية الذهبية.
وفي سياق آخر، فاز اللاعب عبدالعزيز بوشليبي بالميدالية البرونزية بعد فوزه على نايف الجدعي في مباراة تحديد المركز الثالث في رياضة تنس الطاولة.
وفي منافسات السيدات، فازت اللاعبة ساروج حسين بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد تفوقها في المباراة النهائية على اللاعبة بتول العباد التي حلّت في المركز الثاني.
أما اللاعبة شدن صعدي فحققت الميدالية البرونزية بعد فوزها في مباراة تحديد المركز الثالث على اللاعبة شوق شنيفي.