رئاسة شؤون الحرمين تستقبل البلاغات على مدار الساعة

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تواصل عمليات رئاسة شؤون الحرمين جهودها وعملها المكثف في استقبال البلاغات على مدار الساعة، ومعالجتها بشكل فوري.
فيديو | أمن وأمان وخدمات جليلة..قد يهمّك أيضاً
على مدار الساعة وطوال اليوم .. عمليات رئاسة شؤون الحرمين تستقبل البلاغات وتعالجها بشكل فوري #الإخبارية pic.twitter.com/G71zl3DqPb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 25, 2022
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، جهود عمليات رئاسة شؤون الحرمين في استقبال البلاغات على مدار الساعة وطوال اليوم، ومعالجتها بشكل فوري، لتوفير الأمن والأمان لجميع زوار المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وتستقبل رئاسة شؤون الحرمين البلاغات الإلكترونية الداخلية والخارجية والملاحظات على الرقم الموحد “1966”، من أجل تقديم الخدمات الجليلة للزوار وضيوف الرحمن.
ووفقًا لما ذكرته رئاسة شؤون الحرمين سابقًا، فتتم عمليات الرصد الأمني والصحي في غرف عمليات التحكم والسيطرة عبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية، حيث يولي القائمون على المنظومة الرقابية في إدارة العمليات والتحكم والسيطرة اهتمامًا كبيرًا بالملاحظات الواردة عن المنظومة الخدمية والإدارية المقدمة للقاصدين باعتبارها عاملًا مهمًّا في تلافي الأخطاء التنظيمية وتحسين جودة منظومة العمل الميداني في المسجد الحرام والمسجد النبوي على مدار الساعة.