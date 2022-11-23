رئيس الأركان الإسرائيلي يقطع زيارته لأمريكا فجأة

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قرر رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قطع زيارته إلى أمريكا فجأة بعد اطلاعه على المستجدات الأمنية الأخيرة في مدينتي القدس وجنين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قرر رئيس الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، قطع زيارته لأمريكا والعودة إلى إسرائيل بعد مكالمة هاتفية جرى فيها تقييم الوضع والحديث بشأن تفاصيل الأحداث الأخيرة.
وأضاف: سيهبط رئيس الأركان في تل أبيب بعد ظهر غد الخميس.
وقُتل إسرائيلي وأصيب 14 آخرين بجراح وصفت ما بين الخطيرة والمتوسطة، صباح اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة في محطة الحافلات المركزية بمدينة القدس.
كما شهدت جنين أيضًا حالة من التوتر الأمني صباح اليوم بعد أن لقي شخص مصرعه بحادث سير قرب الجامعة العربية الأمريكية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق مقتل شاب وإصابة 4 فلسطينيين آخرين برصاص جنود إسرائيليين خلال اشتباكات دارت مساء أمس الثلاثاء بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسلّحين فلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلّة.