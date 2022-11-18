رئيس الاتحاد: ظهر الحق في أزمة شراحيلي

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تمنى رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي تألق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، مشددًا في الوقت ذاته على أن قضية أحمد شراحيلي واضحة منذ البداية.
وتحدث الحائلي عن انتصار نادي الاتحاد في أزمة أحمد شراحيلي، قائلًا: “القضية واضحة من البداية، ولا أعرف من الذي أوعز لإخواننا بالشباب في تقديم الشكوى، وظهر الحق بالنهاية”.
وتابع أنمار الحائلي تصريحاته لقناة دبي الرياضية، قائلًا: “جميع القضايا التي كانت تؤثر على الفريق الموسم الماضي بدأت تنتهي بشكل تدريجي، والآن سنركز على كرة القدم فقط”.
وعلق الحائلي على مشاركة الأخضر في كأس العالم 2022، قائلًا: “كل التوفيق للمنتخب إن شاء الله في المونديال، ونحن سنكون متواجدين ضمن أوائل الداعمين، وسأحضر مباراتنا الأولى أمام الأرجنتين”.
وأضاف: “أشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الدعم اللا مسبوق للرياضة، وكلنا ثقة بكتيبة المنتخب السعودي، ومتأكد أننا سنقدم نتائج جيدة في كأس العالم”.
كما تحدث الحائلي عن استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وقال: “دبي مدينتنا الثانية والإمارات بلدنا الثاني، وأشكر اتحاد الكرة الإماراتي ونادي الوصل، لأننا مرتاحون جدًا في المعسكر هنا كالعادة”.
واختتم حديثه قائلًا: “هذا المعسكر مهم لنا بعد فترة توقف طويلة، ودبي من الأماكن المميزة التي تتواجد فيها الفرق القوية والديربيات، والمباريات التي نخوضها بنفس مستوى الدوري السعودي، ولا نرتاح إلا في دبي بعد السعودية”.