رئيس الوزراء العراقي: أي اعتداء على أراضينا مرفوض تمامًا

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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: إن أي اعتداء على الأراضي العراقية مرفوض تمامًا.
وأضاف رئيس الحكومة العراقية: لن نسمح بإعطاء موافقة لضرب الأراضي والحدود العراقية، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وفي وقت سابق، أدان العراق قيام إيران بقصف مناطق بإقليم كردستان بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن “حكومة جمهورية العراق ترفض رفضًا قاطعًا، وتدين بشدة القصف الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كردستان العراق”.
وأكد بيان الوزارة على أن الهجمات المتكررة التي تنفذها القوات الإيرانية والتركية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان، تعد خرقًا لسيادة العراق، وعملًا يخالِف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان، كما يخالف مبدأ حسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سببًا في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمة لجميع الأطراف.
وذكر البيان أن الحكومة العراقية تؤكد على ألا تكون أراضي العراق مقرًّا أو ممرًّا لإلحاق الضررِ والأذى بأيٍ من دول الجوار، كما ترفض أن يكون العراق ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية.