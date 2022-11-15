رئيس الوزراء العراقي موبخًا الأطباء: الله لا يوفقنا على هاي الخدمة

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وثق مطقع فيديو متداول لرئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وهو يقوم بجولة مفاجئة لمستشفى الكاظمية في بغداد.
وبحسب الفيديو المتداول، خاطب السوداني الأطباء موبخًا إياهم لتردي الخدمة بالمستشفى قائلًا: ”حتى الصاحي اللي يجي هنا يمرض.. الله لا يوفقنا على هاي الخدمة.
ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، قام السوداني بنقل الأطباء الخفر الأخصائيين غير المتواجدين إلى مستشفيات في أطراف بغداد أثناء زيارته لها.