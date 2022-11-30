رئيس ديوان المظالم يوجه بسرعة إنجاز طلبات المستفيدين

استقبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم الأربعاء، عددًا من المستفيدين الذين تقدموا بطلب لقاءه عبر خدمة “طلب لقاء معالي الرئيس” ببوابة ديوان المظالم الرقمية.

طلبات المستفيدين

وخلال اللقاء، استمع معاليه لطلبات المستفيدين ومقترحاتهم، ووجه بالعمل على سرعة إنجاز وإجراء ما يلزم بحسب ما تقتضيه الأنظمة ووفق الاختصاص.

ويلتقي رئيس ديوان المظالم بالمستفيدين يوم الأربعاء من كل أسبوع؛ للاستماع لطلباتهم ومقترحاتهم في سبيل الوصول إلى ما رُسِم من إستراتيجيات لتحقيق العدالة الناجزة؛ امتثالًا للتوجيهات الحكيمة من القيادة -أيّدها الله-.