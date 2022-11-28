رئيس زنجبار: نسعى لرفع مستوى التبادل التجاري مع السعودية

أكد رئيس زنجبار الدكتور حسين على موينيي، اليوم الإثنين، أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين زنجبار والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم مقر اتحاد الغرف التجارية بالرياض، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية نزار الحركان.

تبادل الخبرات

ونوه رئيس زنجبار بأهمية تبادل الخبرات بين البلدين، ومنها في الاقتصاد الأزرق، والاستفادة من تجارب المملكة في السياحة وقطاع البترول، مبيناً أن زيارته للمملكة ستسهم في تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين ودعم فرص رجال الأعمال لبحث إقامة مشاريع مشتركة في جميع المجالات.

من جانبه، أعرب الحركان عن تفاؤله لدعم العلاقات التاريخية والدينية بين البلدين، متناولاً مستويات التقدم الذي أحرزته المملكة ومازالت تحرزه وفق رؤية 2030.

تعاون تجاري

وبين أن البيانات الرسمية الأخيرة تُظهر زيادة في قيمة التجارة ببن البلدين لتصل إلى 4.7 مليارات ريال في عام 2021 مقارنة بـ 1.5 مليار ريال في عام 2020، بزيادة قدرها 216% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، فيما بلغ قيمة التجارة البينية خلال السنوات الخمس الماضية، 15.9 مليار ريال، وبلغ حجم التجارة البينية في النصف الأول لعام 2022م بين البلدين 2.8 مليار ريال.