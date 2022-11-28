Icon

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال زيارته اتحاد الغرف التجارية بالرياض

رئيس زنجبار: نسعى لرفع مستوى التبادل التجاري مع السعودية

2022-11-28 الساعة 8:17
رئيس زنجبار: نسعى لرفع مستوى التبادل التجاري مع السعودية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكد رئيس زنجبار الدكتور حسين على موينيي، اليوم الإثنين، أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين زنجبار والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم مقر اتحاد الغرف التجارية بالرياض، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية نزار الحركان.

قد يهمّك أيضاً
Img

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي في الصين

Img

رسالة غامضة من ريهام عبدالغفور

تبادل الخبرات

ونوه رئيس زنجبار بأهمية تبادل الخبرات بين البلدين، ومنها في الاقتصاد الأزرق، والاستفادة من تجارب المملكة في السياحة وقطاع البترول، مبيناً أن زيارته للمملكة ستسهم في تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين ودعم فرص رجال الأعمال لبحث إقامة مشاريع مشتركة في جميع المجالات.

من جانبه، أعرب الحركان عن تفاؤله لدعم العلاقات التاريخية والدينية بين البلدين، متناولاً مستويات التقدم الذي أحرزته المملكة ومازالت تحرزه وفق رؤية 2030.

تعاون تجاري

وبين أن البيانات الرسمية الأخيرة تُظهر زيادة في قيمة التجارة ببن البلدين لتصل إلى 4.7 مليارات ريال في عام 2021 مقارنة بـ 1.5 مليار ريال في عام 2020، بزيادة قدرها 216% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، فيما بلغ قيمة التجارة البينية خلال السنوات الخمس الماضية، 15.9 مليار ريال، وبلغ حجم التجارة البينية في النصف الأول لعام 2022م بين البلدين 2.8 مليار ريال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...
السعودية اليوم

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...

السعودية اليوم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم
حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 
العالم

حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 

العالم
المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية
الرياضة

المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية

الرياضة
جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد
العالم

جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد

العالم
تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف
حصاد اليوم

تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف

حصاد اليوم
الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...
العالم

الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...

العالم
زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض
السعودية اليوم

زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض

السعودية اليوم