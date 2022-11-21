رئيس كوريا: زيارة ولي العهد معلمًا مهمًا في تطوير العلاقات الثنائية

أكد فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، أن بلاده ستتعاون بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية.

وقال فخامته وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب):” إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية كوريا أصبحت معلمًا مهمًا في تطوير العلاقات الثنائية لخطوة أخرى إلى الأمام”.