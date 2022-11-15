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بدا أنه يستمتع بوقته في بالي

رئيس وزراء الهند يقرع الطبول في قمة العشرين

2022-11-15 الساعة 6:47
رئيس وزراء الهند يقرع الطبول في قمة العشرين
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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التقطت الكاميرات، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وهو يقرع الطبول، اليوم الثلاثاء، لدى وصوله مع الوفد إلى إندونيسيا، وذلك على هامش قمة العشرين G20.

وهتف الهنود الحاضرون باسم مودي لتشجيعه أثناء العزف وقرع الطبول فيما بدا وأنه يستمتع بوقته في جزيرة بالي أثناء حضوره قمة العشرين.

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استقبال الجالية لـ مودي

وألقى رئيس الوزراء الهندي كلمة أمام الجالية الهندية في بالي بإندونيسيا، حيث حضر القمة الـ 17 لمجموعة قمة العشرين، وعلى هذا استقبله حشد ضخم من الناس بالزي الهندي.

رئيس وزراء الهند يقرع الطبول في قمة العشرين (1)

وتحدث مودي خلال ذلك على العلاقات الهندية الإندونيسية، قائلًا إن الهند يمكنها تعلم الكثير من الدولة المضيفة لمجموعة العشرين هذا العام، ومؤكدًا على أن العلاقات بينهما قوية خلال الأوقات الجيدة والصعبة.

والتقى مودي بقادة العالم في إندونيسيا على هامش قمة مجموعة العشرين، حيث أجرى محادثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره البريطاني، ريشي سوناك، لمناقشة التعاون الثنائي في المجالات الرئيسية مثل التقنيات الناشئة، فضلاً عن التطورات الإقليمية والعالمية.

رئيس وزراء الهند يقرع الطبول في قمة العشرين (1) رئيس وزراء الهند يقرع الطبول في قمة العشرين (1)

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