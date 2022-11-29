رئيس وزراء بريطانيا: العصر الذهبي مع الصين انتهى

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن ما يسمى بالعصر الذهبي للعلاقات مع الصين انتهى، متعهدًا بتطوير موقف المملكة المتحدة من بكين.

علاقات ساذجة

ووصف سوناك، في أول خطاب له عن السياسة الخارجية للبلاد، العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع الصين بأنها كانت ساذجة، وفقًا لبي بي سي.

وأكد أن المملكة المتحدة تحتاج في الوقت الراهن إلى استبدال الفكر الحالم ببراغماتية قوية في علاقتها مع المنافسين.

الحرب الباردة

وحذر سوناك من خطاب الحرب الباردة، مشددًا على أن الأهمية العالمية للصين لا يمكن تجاهلها.

وواجه رئيس الوزراء البريطاني ضغوطًا من أعضاء البرلمان المحافظين، الذين لا يشغلون مناصب في الحكومة، في اتجاه اتخاذ موقف أكثر حسمًا من الصين منذ أن تولى منصبه كرئيس للحزب ورئيس للوزراء الشهر الماضي.

ضرب مراسل بريطاني

تأتي هذه التصريحات بعد احتجاجات شهدتها الصين على مدار نهاية الأسبوع الماضي لرفض قوانين الإغلاق الصارمة التي تفرضها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال سوناك لرواد الأعمال وخبراء السياسة الخارجية، الذين حضروا مأدبة اللوردات في لندن، إن الصين اختارت المزيد من القمع، بما في ذلك الاعتداء على صحفي بي بي سي في مواجهة الاحتجاجات.

المنافسة الدبلوماسية

وقال سوناك: لا يمكن تجاهل الصين على مستوى الشؤون الدولية، وأهميتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي أو بالنسبة لقضايا مثل التغير المناخي.

وأكد أن المملكة المتحدة سوف تعمل مع حلفائها، بما فيهم الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان، من أجل إدارة المنافسة المحتدمة بما في ذلك المنافسة الدبلوماسية والمشاركة.