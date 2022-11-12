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تُعرض في موسم الرياض

رابط حجز تذاكر مسرحية الفيلسوف يوسف الثنيان

2022-11-12 الساعة 10:53
رابط حجز تذاكر مسرحية الفيلسوف يوسف الثنيان
المواطن - الرياض

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن طرح تذاكر مسرحية ” الفيلسوف” التي تحكي مسيرة النجم يوسف الثنيان لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، وتُعرض خلال موسم الرياض.

موعد عرض المسرحية

وقال آل الشيخ اليوم عبر حسابه في “تويتر” : ” مسرحية مختلفة لظاهرة الكرة السعودية يوسف الثنيان ألا وهي مسرحية الفيلسوف من 17 إلى 30 نوفمبر في بوليفارد الرياض”.

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ويُمكن حجز التذاكر من هنا.

وكان الثنيان كشف عن أنه كان رافضًا في البداية لفكرة إقامة مسرحية تحكي قصة مسيرته في الملاعب السعودية.

قال الثنيان في حديثه لـ برنامج ” صدى الملاعب” : ” كنت رافضًا للفكرة في بدايتها، حتى جاء تركي آل الشيخ وأقنعني بعد ذلك، فتقبلت الفكرة وقلت بأنها ممتازة”.

وتابع الثنيان: ” سأشارك في المسرحية وأتمنى أن تكون جيدة للجماهير، سأشارك أنا بها بصفة شخصية، سنبدأ منذ بداية حياتي، كيف بدأت كلاعب وكيف وصلت لما وصلت له؟، سيكون هناك طفل يشبهني لتمثيل فترة طفولتي، وسيشارك بعض أفراد أسرتي أيضًا، وسنخبر الجماهير كيف كنت ألعب مع رفاقي في الحارة؟، ثم سنصل لمرحلة تمثيل النادي والمنتخب”.

وواصل: ” أود شكر المستشار تركي آل الشيخ على هذه الفكرة، وأتمنى حضور الجماهير لمعرفة سيرتي الذاتية منذ البداية”.

مسيرة يوسف الثنيان

وكان الثنيان صاحب الـ58 عامًا بدأ مسيرته مع نادي الهلال من عام 1984 حتى 2003، ولعب مع المنتخب السعودي خلال الفترة من 1986 إلى 1998.

 

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