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سقوط أمطار على أجزاء من حائل

رادارات الأرصاد: استمرار السحب الممطرة بـ 5 مناطق

2022-11-11 الساعة 3:51
رادارات الأرصاد: استمرار السحب الممطرة بـ 5 مناطق
المواطن - الرياض

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كشف المركز الوطني للأرصاد أن صور الرادارات تبين استمرار السحب الرعدية الممطرة على عدد من المناطق.

سحب رعدية

وقال مركز الأرصاد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، صور الرادارات تبين استمرار السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة والحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

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وأضاف أن هناك أمطارًا تهطل ما بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة حائل.

أمطار على المدينة

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والصويدرة والفريش والمندسة، بدأت الساعة الـ 10 صباحًا وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

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