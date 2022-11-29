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رغم التحذيرات المتكررة

راعي فورد يخاطر بعبور السيول على طريق الحرة

2022-11-29 الساعة 4:20
راعي فورد يخاطر بعبور السيول على طريق الحرة
المواطن - الرياض

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وثق مقطع فيديو متداول، تهور أحد الأشخاص ومجازفته بالعبور بمركبته أحد الوديان التي تجري عقب هطول الأمطار الغزيرة بطريق الحرة.

تهور راعي الفورد

وأظهر الفيديو الذي نشره الدكتور عبدالله المسند عبر حسابه بموقع “تويتر” أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، مركبة الفورد التي قطعت السيول، حيث خرج قائدها سليمًا منها، وفقًا لما ذُكِر. كما ظهر في المقطع، عدد من المركبات المنتظرة، مع جريان السيول بمفرق شواق بطريق الحرة.

وكانت الإدارة العامة للمرور والمديرية العامة للدفاع المدني، أهابت بقائدي المركبات تجنب عبور الأودية والشعاب والاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار، حفاظًا على سلامة الجميع. وتعد المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرفًا جسيمًا، ومخالفة مرورية.

عقوبة المجازفة

وتحذر الإدارة العامة للمرور دومًا من التهور والمجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، ما يعرض حياة الأشخاص للخطر.

ويعاقب كل من يخالف التعليمات بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، بدفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 10000 ريال.

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