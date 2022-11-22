رامز جلال في كأس العالم

نشر الفنان رامز جلال، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها مع جاريث بيل لاعب منتخب ويلز لكرة القدم، وصاحب هدف التعادل في مرمى الولايات المتحدة الأمريكية بكأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في قطر.

أنباء مغلوطة

وصورة رامز جلال مع جاريث بيل في كأس العالم قطر 2022، هي أول ظهور له بعد الأنباء المغلوطة حول اعتزاله الفن وإصابته بـ العمى.

وهزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، شائعة إصابة الفنان رامز جلال بـ العمى، بعد أن تم تداول أنباء غير مسنودة إلى مصدر، تتضمن هذه المعلومات المغلوطة

وتصدر اسم الفنان رامز جلال، “تريند” محرك البحث الشهير “جوجل”، بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بأنباء فقدانه البصر وتحديدًا في العين اليسرى واعتزاله التمثيل.