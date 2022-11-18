راموس أفضل مدافع و3 نجوم يحصدون جائزة المسيرة

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حصد نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني سيرجيو راموس جائزة أفضل مدافع على مر العصور في حفل جوائز جلوب سوكر 2022.
ونال سيرجيو راموس جائزة أفضل مدافع على مر العصور، وقال بعد تسلمه الجائزة: “أشكر جلوب سوكر ومجلس دبي على تلك الجائزة، أن أكون أفضل مدافع على مر العصور شيء لا يصدق وخاص”.
وتابع راموس: “هذه الجائزة تمثل الجهد والتضحية في مسيرتي، شكرًا لإشبيلية وريال مدريد وباريس سان جيرمان والمنتخب الوطني، شكرًا لكل المدربين والزملاء في مسيرتي وشكرًا لعائلتي على فهم حياتي ومشاركتها معًا، هذه الجائزة تقيم المسيرة التي حظيت بها ولا يزال هناك تحديات أخرى”.
وتوج أسطورة الكرة البرازيلية، روماريو بجائزة أفضل مسيرة، وقال: “هذا شرف لتسلم تلك الجائزة، شكرًا كثيرًا لجلوب سوكر، كبرازيلي أشعر بالفخر بالتواجد في هذا الحدث مع أشخاص مهمين للغاية في تاريخ كرة القدم”.
ونال نجم مانشستر يونايتد السابق، الإنجليزي واين روني، جائزة أفضل مسيرة أيضًا، وعلق قائلًا: “شكرًا لجلوب سوكر على منحي الجائزة، من دواعي الشرف الفوز بأي جائزة خصوصًا عندما تكون فردية”.
كما توج المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالجائزة ذاتها، وقال: “مسيرتي لم تنتهِ ما يزال ما أقدمه، استرخوا، شكرًا لجلوب سوكر على الجائزة، من دواعي فخري، الجائزة ليست فردية، شكرًا كل من ساهم فيها من أسرتي والجماهير، وتهانينا لكل الفائزين”.
وكان ريال مدريد الإسباني قد استحوذ على العديد من الجوائز في الحفل، حيث حصد فلورنتينو بيريز على جائزة أفضل رئيس نادي، ونجمه الفرنسي كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وتوج نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في 2022 بتصويت الجماهير المقدمة من “تيك توك”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).